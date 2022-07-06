سوريا.. "أمن المعلومات" يحذر من برمجية تخترق "ويندوز" وصلت إلى جهات عامة

حذر "مركز أمن المعلومات"، التابع لوزارة الاتصالات السورية، من بريد إلكتروني يحتوي على رابط يتم عبره تحميل ملف يحتوي على برمجية خبيثة تهدف إلى اختراق نظم تشغيل "ويندوز".

وأشار المركز أمن المعلومات، في بيان نشرته "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، عبر "فيسبوك"، إلى أن ذلك التحذير الأمني "يستهدف المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والأفراد".

وقال البيان إنه تم إرسال تلك البرمجية "إلى عدد غير محدد من العناوين البريدية ومنها إلى جهات حكومية"، وأشار إلى أنه "تم إعلام الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبلها".

ونشرت الهيئة صورة للرابط الذي يحيل إلى تلك البرمجية.

ودعا المركز من ورده ذلك البريد إلى عدم النقر على الرابط الأول أو تحميل الملف وفتحه، أما من قام بفتح الملف المرفق فيتوجب عليه إجراء مسح أمني للحاسب باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة، أو إعلام مسؤول أمن المعلومات في الجهة التي يعمل بها ومركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

المصدر: "سانا"