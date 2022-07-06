باحث مصري: العالم يقف بين مشهدين تاريخيين يكادان يتطابقان يفصلهما 66 عاما

شبه الباحث في الشؤون الخارجية والكاتب الصحفي المصري أحمد رفعت، ما يحصل اليوم في أوكرانيا وبريطانيا، بما حدث قبل 66 عاما بين مصر وبريطانيا، و"العدوان الثلاثي" على مصر.

وقال رفعت إن العالم يقف بين مشهدين تاريخيين يكاد يتطابقان يفصلهما 66 عاما بالتمام والكمال. الأول يوليو 1956 عندما رد الرئيس المصري جمال عبد الناصر على محاولات حصار مصر ورفض تمويل السد العالي بتأميمه قناة السويس. وشن رئيس الوزراء البريطاني انتوني ايدن حملة عنيفة على القرار، والتحالف مع فرنسا وإسرائيل بالعدوان على مصر فيما عرف عربيا بالعدوان الثلاثي وعرف غربيا بأزمة السويس.

وأشار الكاتب المصري إلى أن مصر خاضت حربا شعبية وأخرى دبلوماسية كسبت دعم أغلب دول العالم وفي مقدمتهم الاتحاد السوفيتي الذي هدد باستخدام السلاح النووي لازالة المعتدين من العالم، وانتهى الأمر بانسحاب المعتدين وعودة القناة إلى مصر، مضيفا: بعد 66 عاما وبينما العالم يبحث عن حلول دبلوماسية للحرب في أوكرانيا تضمن الأمن القومي لروسيا وسلامة سكان دونباس تتزعم بريطانيا الحملة ضد روسيا وتحرض على إرسال السلاح إلى أوكرانيا وترسل دعما ماليا وعسكريا كبيرا من الخزانة البريطانية وتقود حملات التخلي عن الطاقة الروسية مهما كلف ذلك الدول الأوروبية لتتسبب في أزمة عالمية طاحنة في الحبوب والطاقة.

وقال: "أدى ذلك إلى تضخم غير مسبوق أحال حياة الناس في أغلب الدول الغربية وأولهم بريطانيا إلى جحيم ورغم ذلك يكرر رئيس الوزراء البريطاني بورييس جونسون أسلوب التحرش بروسيا والبذاءة في تناوله"، لافتا إلى أنه "في غضون عدة أشهر بركان الغضب انفجر ضده ولم يجد مسؤولو وزارته وقيادات حزبه وموظفو مكتبه إلا الاستقالة في انسحابات ملفتة كلها نسبية تحمله مسؤولية ما تعيشه بريطانيا ومنها ما تناول موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية صراحة ومنها من كان أكثر تحديدا وتحدث عن أموال الشعب البريطاني التي تذهب إلى أوكرانيا بغير حق".

وتابع قائلا: "الآن يخوض جونسون معركة الساعات الأخيرة رافضا الاعتراف بمسؤوليته بينما يطالبه الجميع بالاستقالة وترك المشهد كاملا... هل يتطابق المشهدان ويغادر جونسون كما غادر ايدن؟ ربما..".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT