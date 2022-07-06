صحيفة كويتية: تعليق محاكمة متهمي قضية "صندوق الجيش"

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصدر مطلع، بتعليق محاكمة المتهمين في قضية "صندوق الجيش".

وذكرت الصحيفة أن محكمة التمييز كانت قد حددت لها أولى جلساتها في 17 الجاري، وذلك بسبب تقديم المتهم الأول في القضية الشيخ جابر المبارك طلبا برد هيئة المحكمة اليوم.

إقرأ المزيد

وقال المصدر إن استكمال محاكمة المتهمين سيكون بعد الفصل في طلب الرد ومدى جديته، وعما إذا كانت المحكمة ستقبله أم ترفضه وتقرر أن تنظر المحكمة القضية بالقضاة نفسهم.

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

والقضية متهم فيها رئيس الوزراء السابق جابر المبارك، ووزير الداخلية والدفاع الأسبق خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار، وآخرون.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة السابق وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية