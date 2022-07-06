محمود الزهار: بحثنا مع المخابرات المصرية تسهيل السفر والوضع الاقتصادي والأمني

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، أنه بحث مع المخابرات المصرية كل القضايا المتعلقة بالإشكاليات التي يعيشها قطاع غزة.

وأضاف الزهار أن وفد حركته ناقش الوضع الاقتصادي والأمني وحركة السفر والعلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن الزيارة كانت مهمة وضرورية لتوضيح الكثير من الحقائق التي حاول الإعلام تشويهها.

ولفت القيادي في الحركة إلى أن اللقاءات كانت إيجابية وسنرى في المستقبل القريب متابعة للتخفيف عن المسافرين وتوثيق العلاقات التجارية بين الجانبين وحل عدة إشكاليات.

خـبـر

عودة الـدكتـور مـحـمـود الـزهـار إلى قـطاع غـزة، بعد قضاءه عـدة أيام فـي جـمـهـورية مـصـر العـربية.

أهلًا بالقائد 💚🇵🇸 pic.twitter.com/s2c84Vrlvs — Ayman‏ Sabbah 𓂆 أيـمـن صـبّـاح (@ayman_sabbah97) July 6, 2022

المصدر: RT