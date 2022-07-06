طهران تؤكد أن مطالبها لم تتخط بنود الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران لم تطرح أي مطالب تتخطى الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران، والقوى الكبرى.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "لم نطرح أي مطالب مبالغ فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق النووي على عكس ما تفيد به بعض التصريحات التي ينقلها الإعلام عن الجانب الأمريكي"، مشددا على أن "مطالبنا تنضوي تماما في اتفاق 2015".

وأوضح عبد اللهيان أن "أحد أهم القضايا التي ركّزنا عليها في المحادثات الأخيرة في الدوحة، كانت تتعلق بالضمانات الفعالة من واشنطن (التي ستستفيد منها طهران) بشأن المزايا الاقتصادية للاتفاق"، مضيفا: "على الولايات المتحدة أن تتعهد بأن إيران ستستفيد بشكل كامل من اتفاق العام 2015. حتى الآن، لم يقم الجانب الأمريكي".

وأجريت محادثات غير مباشرة في نهاية يونيو في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة من الاتحاد الأوروبي، بهدف استئناف مفاوضات فيينا التي بدأت في أبريل 2021 من أجل إعادة إحياء اتفاق العام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة). وبحسب واشنطن، لم تسمح المفاوضات في الدوحة بإحراز "أي تقدّم".

المصدر: AP