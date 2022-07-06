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السيسي لوزير مصري: "مش أنت بتاع فلوس قاعد تشتكيلي لية"

أخبار العالم العربي

السيسي لوزير مصري:
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوزير خالد عبد الغفار بالانتهاء من إنشاء 11 جامعة أهلية، بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح الأربعاء: "الدكتور خالد ساب القرشين للهيئة الهندسية وقال ربنا يوفقكم، والتكلفة للجامعة الواحدة 2.5 مليار جنيه، الأسعار زادت ولو لم نتدخل لا اللي دفعناه نفع ولا المنشآت تخلص".

وتوجه بحديثه إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مازحا: "الدكتور معيط ملوش دعوة بيا قاعد يبص لي وخلاص، مش أنت بتاع الفلوس، قاعد تخش على القنوات التليفزيونية بتشتكي".

المصدر: أخبار اليوم

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