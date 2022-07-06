مسؤول لبناني: نأمل في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم في غضون أشهر

قال عصام شرف الدين، القائم بأعمال وزير النازحين في الحكومة اللبنانية، إن لبنان يأمل في الشروع في إعادة لاجئين سوريين خلال شهور رغم اعتراضات الأمم المتحدة وجماعات حقوقية.

وأكد شرف الدين "أننا جادون فيما يتعلق بتطبيق هذه الخطة ونأمل في القيام بذلك خلال شهور"، مشددا على أن "هذه خطة إنسانية كريمة ووطنية واقتصادية ضرورية بالنسبة للبنان".

وكانت مفوضية اللاجئين وجماعات حقوقية قد عارضت الإعادة القسرية إلى سوريا، وقالت إن الممارسة تخاطر بتعريض اللاجئين العائدين للخطر.

ونفت المفوضية في بيان أن تكون مشاركة في مفاوضات بين بيروت ودمشق حول إعادة اللاجئين، مؤكدة أنها "مستمرة في دعوة حكومة لبنان لاحترام الحق الأساسي لكل اللاجئين في عودة طوعية آمنة بكرامة".

وتقدر الأمم المتحدة أن 90 بالمائة من الأسر اللاجئة السورية تعيش في فقر مدقع. لكن منذ أواخر 2019، تفاقم الفقر بالنسبة للبنانيين والسوريين بينما تستمر الدولة الواقعة على البحر المتوسط في المعاناة من أزمة اقتصادية مكبلة.

وقفزت أسعار الوقود بشكل كبير مع انهيار العملة وهو ما يعني الحرمان من العديد من السلع الأساسية.

وخلال الشهور الأخيرة، حاول الكثير من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين الفرار من لبنان المتأزم عبر البحر إلى أوروبا.

المصدر: AP