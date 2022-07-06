 
مباشر

تحرك عاجل في مصر بسبب معركة "باتمان حلوان"

أخبار العالم العربي

تحرك عاجل في مصر بسبب معركة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdi2

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان "باتمان حلوان".

إقرأ المزيد
مصر.. الكشف عن تفاصيل قصة
مصر.. الكشف عن تفاصيل قصة "باتمان حلوان" المثير للجدل والأمن يتحرك

وتتضمن الدعوة ارتداء زي تنكري والتجمع بتاريخ 13 أغسطس المقبل، أمام محطة مترو الأنفاق بحلوا  بغرض التشاجر للتنافس بينهم، وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمين على تلك الفعالية معركة باتمان حلوان الحقيقي. 

وفي هذا الصدد، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 4 أشخاص من القائمين على إطلاق تلك الدعوة، وإنشاء الصفحات التي تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين قيامهم باستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة، وتدشينهم مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه واستغلال حجم التفاعل عليه، ومتابعة تطورها وازدياد أعضائها لرغبتهم في استغلالها في تحقيق مكاسب مادية، من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبدأت القصة بمنشور وفوجئ الشاب بعد المنشور بتفاعل عدد كبير من أصدقائه ومعارفه، ليؤكد كل واحد منهم أنه "الراجل الوطواط"، ليتحول إلى هشتاغ كبير يشارك فيه عدد كبير من الفنانين والمشاهير.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)