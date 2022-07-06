مصر.. العفو عن عشرات السيدات من السجن

قال عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، محمد عبد العزيز، إن إنهاء الموقف القانوني للغارمين والغارمات يعتبر جهدا كبيرا جدا.

وأضاف عبد العزيز أنه تم إجراء دراسة ميدانية بزيارة 17 سجنا (مركز إصلاح وتأهيل) داخل 13 محافظة حيث مثلت محافظة القاهرة مع محافظات الدلتا 40% من الأعداد، ثم الصعيد 38%، ووجه بحري 22%.

وذكر عضو لجنة العفو الرئاسي أنه تم إنهاء الموقف القانوني لعدد 75 غارما وغارمة بعد دراسة الحالات والشروط؛ بإجمالي مبلغ دين وقدره 2 مليون و861 ألفا و50 جنيها أسهمت فيها منظمات مجتمع مدني، وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة.

وتابع عبد العزيز: "تشكيل لجنة مشتركة من قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة وقطاع الفئات المستهدفة في مؤسسة حياة كريمة لتجهيز برنامج توعية وتأهيل للغارمين والغارمات".

وأوضح: "قيام فريق عمل مبادرة فرصة كريمة بإعداد خطة لدمج وتأهيل الغارمين والغارمات لإعادة دمجهم في المجتمع بالتعاون مع كل قطاعات مؤسسة حياة كريمة".

المصدر: مصراوي