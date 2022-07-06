الجزائر.. مقتل عريف في عملية إرهابية بولاية عين الدفلى

أفادت صحيفة "الخبر الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "العريف المتعاقد سلاوي سمير استشهد خلال عملية إرهابية بولاية عين الدفلى غرب عاصمة الجزائر".

وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه في وفاة شهيد الواجب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء في تغريدة الرئيس: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. تعازي الخالصة لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، عقب استشهاده متصديا لأيادي الغدر الإرهابية بميدان الشرف بولاية عين الدفلى، ليلتحق بالشهداء الأبرار، في أيام الوفاء لشهدائنا".

إنا لله وإنا إليه راجعون..تعازيّ الخالصة لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير، ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي،سليل جيش التحرير الوطني، عقب استشهاده متصديا لأيادي الغدر الإرهابية،بميدان الشرف بولاية عين الدفلى، ليلتحق بالشهداء الأبرار، في أيام الوفاء لشهدائنا. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 6, 2022

🔹جنازة شهيد الواجب سلاوي سمير رحمه الله



🔹 الشهيد سلاوي متزوج وأب لطفل عمره سنتان

🔹حظر مراسيم الدفن كل من:

قائد القطاع العملياتي لولاية البويرة ، مرفوقا بجميع قادة الأسلاك الأمنية من الجيش و الدرك و الشرطة

و وفد من الناحيةالعسكرية الأولى (البليدة)

الأمين العام لولاية البويرة pic.twitter.com/cXI4jQCame — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) July 6, 2022

المصدر: صحيفة "الخبر الجزائرية