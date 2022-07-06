 
مباشر
عاجل
بريطانيا.. 5 وزراء إضافيين يستقيلون من حكومة جونسون

العراق يعلن عن تسجيل 39 إصابة جديدة بالكوليرا

أخبار العالم العربي

العراق يعلن عن تسجيل 39 إصابة جديدة بالكوليرا
AP
صورة أرشيفية- مستشفى في بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdg3

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بالكوليرا، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات تجاوز الـ200 إصابة.

إقرأ المزيد
العراق.. اختناقات إثر تسرب لغاز الكلور بمحافظة ذي قار
العراق.. اختناقات إثر تسرب لغاز الكلور بمحافظة ذي قار

وفي بيان له، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر أن "الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 إصابة جديدة بمرض الكوليرا".

وأشار إلى أن "المجموع الكلي لحالات الإصابة بهذا المرض بلغ 208 إصابات"، موضحا أنه تم تسجيل "حالتي وفاة جراء الكوليرا" في البلاد.

وأكمل البدر: "الإصابات بالمرض توزعت كالآتي": "كركوك (106 إصابات)، وبغداد/ الرصافة (50 إصابة)، وذي قار (19 إصابة)، وديالى (11 حالة)، والسليمانية (10 حالات)، والمثنى (3 حالات)، وبواقع حالتي إصابة في كل من بابل والكرخ وواسط وكربلاء المقدسة، وإصابة واحدة في النجف الاشرف"، مضيفا: "أما الوفيات فقد توزعت بواقع حالة في كركوك والثانية في بغداد الرصافة".

وشدد  المتحدث باسم وزارة الصحة على "الإلتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام".

وأشار إلى "دور الجهات المسؤولة والمعنية بسلامة مياه الشرب والأغذية وشبكات الإسالة والصرف الصحي"، مؤكدا أن "مؤسسات الصحة جاهزة للتعامل مع هذه الأعداد ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية".

المصدر: "واع"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)