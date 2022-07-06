صحيفة: إنهاء خدمات المهندسين الوافدين في وزارة الدفاع الكويتية

أفادت صحيفة "السياسة" الكويتية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن وزير الدفاع الكويتي، الشيخ طلال الخالد، أصدر توجيهاته بالانتهاء من تكويت القطاعات الإدارية والهندسية والقانونية في أسرع وقت.

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وأشارت "السياسة" إلى أن "الشيخ طلال الخالد أصدر توجيهاته بالانتهاء من تكويت (حصرها بالكويتين) هذه القطاعات ضمن خطة تضمن استمرار مختلف القطاعات في العمل بالكفاءة ذاتها وعدم حدوث أي تقصير".

ونقلت "السياسة" عن المصدر قوله: "إن تعليمات الخالد تقضي بالاستغناء عن المهندسين الوافدين في قطاعات المنشآت العسكرية لوجود مهندسين كويتيين يمكنهم القيام بالمهام ذاتها، وأعطى مهلة للوافدين حتى أكتوبر المقبل".

وقال المصدر للصحيفة: "إن العمل جار لتكويت قطاعي الشؤون القانونية والمالية بعد حصر أعداد القانونيين والمحاسبين الوافدين لتمكين الكفاءات الكويتية الشابة وحديثة التخرج ــ لا سيما من العناصر النسائية ــ من تسلم الوظائف الشاغرة بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية"، مؤكدا أن "النية تتجه الى تكويت كل القطاعات في الوزارة خلال السنة المالية (2022-2023) على أقصى حد".

وأوضح المصدر أن "التعليمات صدرت بوقف تعيين الوافدين في جميع القطاعات وأيا كان نوع العقد، واستقطاب الكوادر الوطنية لا سيما المهندسين والمحاسبين والقانونيين من خريجي جامعة الكويت والجامعات الأمريكية والاوروبية والخليجية"، مشيرا إلى أن "الوزير الخالد يتابع بنفسه وعن كثب مستجدات وتطورات ملف الإحلال الذي ركب السكة في وزارة الدفاع، متوقعا أن تتجاوز نسبة العمالة الوطنية في الوزارة 90% خلال الفترة المقبلة".

المصدر: "السياسة"