السيسي مفتتحا مشاريع "مصر الرقمية": الجمهورية الجديدة تحتاج إلى أموال وأرقام كبيرة جدا

أطلق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، "منصة مصر الرقمية" بشكل رسمي.

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وخلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية، شدد الرئيس السيسي على أن "الدولة المصرية جادة في ملف التحول الرقمي"، وقال: "لما الدولة المصرية تجي تعمل موضوع زي ده..علشان تحقق التحول الرقمي بعد كان بتشتغل ورقي..واحنا شغالين دلوقتي بنعمل ذكاء صناعي يكون فيه جزء من العمل يكون فيه ذكاء صناعي.. الرقم كام وكلفنا كام".

وأضاف الرئيس السيسي: "علشان تعرفوا أنه لتحويل الدولة دي إلى دولة نقول علها جمهورية جديدة.. أرقام كبيرة جدا جدا.. الحكومة دفعت كام .. الدكتور عمرو وزير الاتصالات فاكر الـ 10 مليار جنيه بتوعه بس".

المصدر: "اليوم السابع"