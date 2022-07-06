رئيس بعثة حجاج قطر يتحدث عن ظروف الحج بعد "عودة المياه إلى مجراها الطبيعي"

نقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية عن رئيس بعثة الحج القطرية علي بن سلطان المسيفري إشادته بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

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ونوه المسيفري أيضا بالتعاون "القائم مع وزارة الحج والعمرة مما سهل كثيرا عملها، ويسر لها عديدا من الأمور في سبيل خدمة الحجاج القطريين.".

كما أكد رئيس بعثة الحجيج القطرية حرص البعثة "على خدمة حجاج قطر وجميع الحملات، وتسهيل أمورهم ليكون موسم الحج متميزاً وفي أنجح صورة لأداء الركن الخامس على الحجاج في قطر".

sabq.org

يشار إلى أن الحجيج القطريين تمكنوا هذا العام من أداء مناسك الحج بعد غياب استمر خمس سنوات على خلفية القطيعة بين الدوحة وعواصم خليجية.

ولفت تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر كانت "قامت بقطع العلاقات مع الدوحة في يونيو 2017 متهمة إياها بالقرب من إيران ودعمها جماعات متطرفة، وهو ما نفته قطر. لكن في يناير 2021، اتفقت هذه الدول على إعادة علاقاتها مع قطر"

وأشير إلى أنه "خلال فترة القطيعة، تبادل الجانبان اتهامات بشأن منع المواطنين القطريين من أداء الحج. ويعود الحجاج القطريون إلى مكة المكرمة هذا العام بعد طي صفحة الخلاف الدبلوماسي".

ونقلت الوكالة عن محمد جوهر، رئيس حملة الفرقان القطرية للحج معبرا عن سعادته بالوصول إلى مكة المكرمة بقوله: "شعور عظيم الوصول الى هذا المكان المقدس بعد خمس سنوات من الغياب والأعظم عودة اللحمة الأخوية مع اشقائنا في المملكة، نحن اسرة واحدة".

وأضاف جوهر في هذا السياق قوله: "عادت المياه إلى مجراها الطبيعي وعدنا إلى موسم الحج بكل يسر وسهولة مع تذليل لكافة العقبات من جانب السلطات السعودية".

وأوضح رئيس حملة الفرقان القطرية للحج أن حملته تضم 250 حاجا، مضيفا قوله: "كان هناك إقبال كبير جدا من القطريين للتسجيل لأداء مناسك الحج هذا الموسم. وتجاوز عددهم خمسة أضعاف الكوتا المخصصة التي تقدر بنحو 1080 حاجا".

المصدر: سبق + أ ف ب