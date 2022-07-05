الإمارات.. الإفراج عن 737 محكوما بمناسبة عيد الأضحى

أمر رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 737 شخصا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي الخطوة في إطار المبادرات الإنسانية للإمارات، والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، فرصة للبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة، بما ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

من جهته، أمر حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، بالإفراج عن 194 نزيلا، من جنسيات مختلفة، ممن يقضون محكوميتهم في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك.

بدوره، أكد القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، البدء على الفور بتنفيذ الأمر السامي، معربا عن أمله بأن تكون هذه المكرمة "باعثا للخير في نفوس المفرج عنهم، وسبيلا للاستفادة من دروس تجربتهم والعودة إلى مجتمعهم وأهليهم أفرادا صالحين".

وأمر حاكم إمارة عجمان حميد بن راشد النعيمي، بالإفراج عن 93 نزيلا بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة للشرطة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال قائد عام شرطة عجمان اللواء سلطان بن عبد الله النعيمي، إنه "ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فورا عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم قبل عيد الأضحى".

المصدر: "وام"