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حفتر: آن الأوان ليتولى الشعب زمام أمره بنفسه

أخبار العالم العربي

حفتر: آن الأوان ليتولى الشعب زمام أمره بنفسه
خليفة حفتر في درنة ـ فيسبوك
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قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، إنه قد آن الأوان ليتولى الشعب زمام أمره بنفسه، وأنه هو الذي يملك قرار التغيير، وذلك في أول تعليق له على الاحتجاجات في البلاد.

وخلال زيارة هي الأولى له منذ سنوات إلى مدينة درنة بعد استعادتها من "داعش"، قال حفتر في احتفال جماهيري: "معاركنا ضد الإرهاب هي مرحلة أولى من مراحل الكفاح لاستعادة الوطن وبناء الدولة"، وأضاف: "إننا نخادع أنفسنا إذا اعتبرنا هذه المسيرة الشاقة قد انتهت مع هزيمة الإرهاب".

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وفي الاحتفال الذي وضفته وسائل إعلام ليبية بأنه كان "حاشدا"، قال حفتر "إن من يصنع الخلاص هو الشعب نفسه دون سواه"، وإن "الشعب هو الذي يملك قرار التغيير ورفض الواقع المرير ووضع حد للمستهترين بمصالحه وتطلعاته والعابثين بثرواته و مقدراته".

وأضاف أن "على الشعب أن لا ينتظر وقوع المعجزات، وليس أمامه إلا أن يحطم حاجز الخوف والتردد".

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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