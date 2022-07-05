"إدارة شمال سوريا" ترفع الجاهزية لمواجهة "حرب محتملة" على وقع التهديدات التركية

أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" أنها رفعت الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية.

وعقدت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة "اجتماعا طارئا" ناقشت فيه "الوضع السياسي الذي تناول التهديدات التركية المحتملة للبدء بعملية عسكرية لاحتلال مناطق سورية تتبع للإدارة الذاتية". حسبما ذكرت الإدارة عبر صفحتها في "فيسبوك".

وأضافت أن الاجتماع يُعد طارئا "لمناقشة الاستعدادات والجاهزية لمواجهة الحرب إذا ما حدثت، وخاصة في المناطق والقرى الحدودية، حيث تهدد تركيا بعملية عسكرية".

واعتبرت الهيئة أن "الحالة التي نمر فيها هي حالة حرب ويجب التصرف على هذا الأساس، آخذين بعين الاعتبار كافّة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لمواجهة الحرب"، وأضافت أنه "تمّ رصد الميزانية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب المحتملة".

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ووجهت الهيئة الرئاسية لإعطاء الأولوية لدعم قطاع الزراعة بالمحروقات (القطن، الذرة الصفراء والخضراوات) خلال الموسم الصيفي الحالي، قائلة إنه سيتم تطبيق كميات الزيادة في جميع الإدارات، بدءا من يوم غد الأربعاء.

وصعدت تركيا مؤخرا تهديداتها بشن عملية عسكرية في الشمال السوري، منذ أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل شهر أن بلاده بصدد "الانتقال إلى مرحلة جديدة بقرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا في شمال سوريا"، وقبل أيام قال إن سلطات بلاده تحضر لتلك العملية وإن "كل شيء يمكن أن يحدث فجأة".

المصدر: RT