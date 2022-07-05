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وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان الإماراتي يبحثان التعاون الثنائي

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان الإماراتي يبحثان التعاون الثنائي
Gettyimages.ru
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع رئيس هيئة الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي
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بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع رئيس هيئة الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي، القضايا الثنائية والإقليمية، والتعاون في التدريب العسكري، في لقاء جمعهما في أنقرة.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن اللقاء جرى في مقر وزارة الدفاع وحضره رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر.

وأشارت إلى أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول قضايا ثنائية وإقليمية والصناعات الدفاعية والتعاون في مجال التدريب العسكري.

ويجري رئيس الأركان الإماراتي زيارة إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي يشار غولر.

 

المصدر: "الأناضول" 

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