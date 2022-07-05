العراق.. القبض على قياديين في تنظيم "داعش"

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القبض على قياديين اثنين في تنظيم "داعش" في العاصمة بغداد ومدينة السليمانية، كما اعتقل 4 مطلوبين آخرين.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، إن عمليات الاعتقال جاءت من خلال تنفيذ عناصر جهاز مكافحة الإرهاب لـ"عمليات في العاصمة بغداد والتي نفذت بها عملية استخبارية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش المعروف بـ"أبو علي بغداد"، الذي اشترك في تنفيذ عدد من الجرائم البشعة ضد المواطنين والقوات الأمنية".

وبتنسيق مع قوى الأمن الداخلي (آسايش) محافظة السليمانية بإقليم كردستان، فقد "تمت الإطاحة بعُنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعـش داخل السُليمانية"، إلى جانب ذلك، قبض الجهاز على "4 من الإرهابيين في محافظات الأنبار وكركوك، وصلاح الدين".

المصدر: "روداو"