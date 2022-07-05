باحث: القذافي قد يعلن خروجه من المشهد السياسي الليبي

قال الباحث السياسي المصري أحمد عرابي في حديث لـRT، إن المرشح الرئاسي السابق للانتخابات الليبية سيف الإسلام القذافي، قد يعلن انسحابه من المشهد السياسي بالكامل، عبر مبادرة سيطرحها.

وأضاف أن المبادرة السياسية الجديدة التي من المرتقب أن يعلنها القذافي وتتضمن رؤيته للخروج من الأزمة الحالية في ليبيا، قد تتضمن انسحابه من المشهد السياسي بالكامل.

وتحدث عرابي عن المبادرات التي أطلقها سياسيون ليبيون، وقال إنها محاولات لتجنب حراك في الشارع.

وقال إن المبادرة التي أعلنها المجلس الرئاسي، تعد خطوة لتجنب الحراك الشعبي في البلاد للخروج من الأزمة، والتوافق على إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد.

وأشار إلى تكليف عضو المجلس، عبدالله اللافي، بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل المبادرة، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

وأضاف أن المجلس الرئاسي في بيانه اليوم الثلاثاء، خلص إلى تلك الخطة بعد اجتماعات بين أعضائه استجابة للمطالب المشروعة لليبيين، وتحقيقا لتطلعاتهم للتغيير.

ولفت إلى أن تلك المبادرات التي قُدمت أو التي سيتم تقديمها خلال الساعات القليلة القادمة أعقبت حراك الشارع في ليبيا المتواصل منذ الجمعة، والاحتجاجات التي تطالب بإسقاط كل الهياكل السياسية، من مجلس النواب إلى مجلس الدولة إلى الحكومتين في البلاد.

وقال إن ذلك يأتي مع تمسك السياسيين بمواقعهم وسلطاتهم وهو ما يعزز المخاوف من انزلاق ليبيا إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.

وأشار عرابي إلى ما تشهده مدن في أرجاء ليبيا منذ الخميس الماضي، من مظاهرات نتيجة انقطاع الكهرباء المستمر لساعات طويلة، ونقص السيولة وسط مطالب متعددة أخرى.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT