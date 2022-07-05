مصر.. استبعاد الإخوان من الحوار الوطني بشكل رسمي

أعلن المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، استبعاد جماعة الإخوان المسلمين وكل من انتهج العنف، أو شارك فيه أو هدد به، من الحوار الوطني.

وقال رشوان في مؤتمر صحافي إن "لجنة الحوار الوطني استبعدت كل من لم يقبل الدستور، فهو أساس الشرعية، فذلك يعد انقلابيا ويريد أن يقلب نظام الحكم"، مشيرا إلى أن "من يقاتل ليس له مكان في الحوار".

وأفاد بأن "الجلسة الثانية للجنة الحوار الوطني ستكون الثلاثاء المقبل، 19 يوليو الساعة 12 ظهرا".

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

المصدر: "القاهرة 24"