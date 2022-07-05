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الرئيس الجزائري يعلن عن فتح الحدود البرية مع تونس (فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يعلن عن فتح الحدود البرية مع تونس (فيديو)
RT
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، عن فتح الحدود البرية مع تونس اعتبارا من الـ15 من يوليو 2022.

ويخص هذا الإجراء حركة التنقلات من طرف السيارات والخواص بعدما كانت حركة التنقل مقتصرة على البضائع فقط.

وأعلن الرئيس تبون هذا القرار خلال زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر احتفالا بعيد بالذكرى الستين للاستقلال.

وأغلقت الحدود البرية بين البلدين في 16 مارس 2020 بسبب فيروس كورونا، وبقيت الحدود مغلقة، فيما كانت تفتح معابر برية محددة في مواعيد محددة لإجلاء الطلبة والرعايا الجزائريين أو التونسيين العالقين بين البلدين، مع تطبيق التدابير الصحية الضرورية.

وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية عن إعادة فتح حدودها مع تونس لتسهيل نقل السلع وتحسين المبادلات التجارية بين البلدين، بينما يتواصل منع عبور المسافرين.

ورغم تراجع تفشي فيروس كورونا وتخلي أغلب بلدان العالم عن قيود السفر، بقيت الحدود البرية بين تونس وجارتها الغربية مغلقة، للصيف الثالث على التوالي، إلى حدود صدور هذا القرار.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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