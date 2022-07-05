هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب السليمانية في كردستان العراق

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على سلم ريختر محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وقال قسم الرصد الزلزالي في هيئة الأنواء الجوية العراقية يوم الثلاثاء في بيان "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء يوم الثلاثاء عند الساعة 4:43 دقيقة بالتوقيت المحلي، قرب الحدود العراقية - الإيرانية".

وبحسب المعلومات، فإن موقع حدوث الهزة "يبعد 16 كم شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية"، مبينة أن قوتها "بلغت 4.1 درجة وتم الشعور بها من قبل بعض المواطنين في المنطقة".

وذكرت مديرة قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو 39 هزة أرضية".

يشار إلى أن هزة أرضية بقوة 3.2 درجة كانت قد ضربت شمالي قضاء بنجوين بالسليمانية في الـ3 حزيران الماضي.

وبتاريخ الـ5 حزيران، أعلنت وزارة النقل العراقية أن البلاد تعرضت لـ39 هزة أرضية خلال شهر مايو فقط.

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية