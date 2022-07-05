الضفة الغربية.. مسلحون يطلقون النار تجاه قوة إسرائيلية بمدخل مستوطنة حومش

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين قاموا بإطلاق النار من سيارة عابرة تجاه قوة إسرائيلية على حاجز في مدخل مستوطنة حومش، شمالي الضفة الغربية.

ووفقا لبيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، فإن "عناصر الجيش ردوا على إطلاق النار، وبدأوا بمطاردة المسلحين".

وأضاف: "عثرت قوات الأمن الإسرائيلية خلال عمليات التمشيط التي أجرتها في المنطقة على عدد من مخازن الرصاص"، مشيرة أن "الحادث لم يتسبب بأي اصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".

من جهتها، أكدت مصادر أمنية فلسطينية، بأن "القوات الإسرائيلية المتمركزة على مدخل مستوطنة حومش المخلاة نصبت حاجزا على الطريق الرئيسي الرابط بين جنين ونابلس".

وأضافت: "قامت تلك القوات بإيقاف السيارات المارة ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم وحدوث أزمة مرورية في المكان".

وأشارت المصادر، إلى أن "القوات الإسرائيلية كثفت من تواجدها في محيط قرى رمانة، وتعنك، وزبوبا"٠

المصدر: " i24news.tv" + "وفا"