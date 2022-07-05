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المغرب.. إصابة شخصين بانهيار سقف مسجد في تطوان

أخبار العالم العربي

المغرب.. إصابة شخصين بانهيار سقف مسجد في تطوان
"بوابة إفريقيا"
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أدى انهيار سقف مسجد بمدينة تطوان المغربية أثناء صلاة العشاء مساء أمس الاثنين، إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.

وخلق انهيار السقف الاسمنتي لمسجد "الباريو" بتطوان شمال المغرب، حالة من الخوف والهلع في نفوس المصلين، الذين كانوا يؤدون صلاة العشاء. 

وتفيد المصادر بأن السلطات المحلية فتحت تحقيقا مفصلا في أسبابها الانهيار، فيما نقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.

المصدر: "بوابة إفريقيا"

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