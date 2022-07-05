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وليامز: الطريق الساحلي شريان حياة ويجب عدم المساومة بحقوق الليبيين

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وليامز: الطريق الساحلي شريان حياة ويجب عدم المساومة بحقوق الليبيين
AFP
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دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى عدم إغلاق الطريق السريع في ليبيا، مؤكدة أنه شريان حياة ويجب عدم المساومة بحقوق الليبيين.

وقالت ويليامز في تغريدة على "تويتر" إن "الطريق شريان حياة ولا يجوز حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم منها حرية التنقل بين مختلف مناطق ليبيا شرقا وغربا وجنوبا"، مشددة على أنه "ينبغي عدم المساومة بحقوق وحريات الليبيين مهما كان الأمر".

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تتابع بقلق بالغ التقارير التي تفيد بإغلاق متقطع للطريق الساحلي غرب سرت عند البوابة رقم 50، مشددة على "ضرورة إبقاء هذا الطريق الحيوي مفتوحًا من كلا الاتجاهين لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن".

وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لجهودها الدؤوبة لحماية اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد.

المصدر: RT

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