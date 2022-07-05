ليبيا.. مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال "جمعة الغضب"

أعلن ديوان مجلس النواب الليبي إحراق وثائق سرية محلية ودولية، وأخرى خاصة بالعلاقات مع الدول، إضافة إلى سرقة مستندات مهمة خلال اقتحام الديوان يوم الجمعة الماضية.

وقال الديوان في بيان إن "متظاهرين مدفوعين من جهات مشبوهة لا تمثل طبرق هم من أحرقوا الديوان وسرقوا مستندات سرية".

ودان الديوان حرق الأرشيف الورقي للمجلس، والذي تجمع على مدى الأعوام الثمانية الماضية، ويضم في طياته "مختلف القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل مجلس النواب، بما فيها علاقاته بالدول، والتقارير السرية التي ترد إليه من مختلف الأجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي"، مبينا أن "المستندات المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم نهبها عقب اقتحام مقر المجلس مساء الجمعة الماضية، ما هي إلا مستندات تنفيذية متبعة لدى مختلف الجهات وفقا للقوانين والنظم واللوائح السارية".

وأكد الديوان "العمل على مدى الأعوام الماضية طبقا للإدارة العلمية الحديثة، من خلال أرشفة مستنداته الورقية المختلفة إلكترونيا، ووزع العديد من أجهزة تخزينها على عدد من الأماكن الآمنة، والتي لم ولن تطالها أيادي العبث المشبوهة"، مشددا على أنه مستمر بـ"ملاحقة الجناة الذين وقفوا خلف هذه الأحداث، عبر السلطات القضائية المتمثلة في النائب العام الذي فتح تحقيقا عاجلا في الواقعة".

المصدر: "بوابة الوسط"