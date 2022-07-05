تقرير: حزب الله يتحدى إسرائيل

نشر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب تقريرا تحدث فيه عن إطلاق حزب الله 3 طائرات بدون طيار في 2 يوليو في أجواء حقل غاز كاريش.

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وقال المعهد إن إطلاق حزب الله لطائرات بدون طيار هو أولا وقبل كل شيء خطوة معرفية تهدف إلى بعث رسالة إلى كل من إسرائيل واللبنانيين.

وأضاف أنه وبالنسبة لإسرائيل، كان الهدف رادعا لتوضيح تصميم حزب الله على تهديد إسرائيل في ضوء تقارير عن إحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أمريكية، مع إعطاء تأثير عملي لتهديدات نصر الله في خطاب ألقاه قبل نحو شهر، حيث قال إنه يمكن أن يمنع حقل غاز كاريش من العمل.

وأشار التقرير إلى أنه وفي الوقت نفسه، يدور التحرك حول ترسيخ الدور المهم لحزب الله باعتباره "المدافع عن لبنان" لدى اللبنانيين، لا سيما هذه الأيام التي تتزايد فيها الأصوات في لبنان تعارض استمرار الحفاظ على القوة العسكرية المستقلة للتنظيم ومشاركته في حكومة جديدة تعمل قيادة الدولة على تشكيلها.

At the same time, the move is about establishing Hezbollah’s important role as "defender of Lebanon," especially now, when there are voices in Lebanon opposing the continued preservation of the organization's independent military force & its participation in the new government. — INSS (@INSSIsrael) July 3, 2022

وأوضح المعهد أنه ومن ناحية أخرى، يوضح إسقاط الجيش الإسرائيلي للطائرات المسيرة تصميم تل أبيب وقدرتها على الدفاع عن منصة الغاز ودفع خطتها لبدء إنتاج الغاز من حقل كاريش في الربع الأخير من عام 2022، بالنظر إلى حقيقة أن هذا الحقل يقع بالكامل في المياه الاقتصادية لإسرائيل.

ودعم هذا الموقف الإسرائيلي أنباء عن انسحاب لبنان من مطالبه في محادثات مع الوسيط الأمريكي (13-14 يونيو)، ومن هنا فإن حزب الله في موقف إشكالي يتصرف ضد مصالح لبنان ويعيق جهود تحقيق ربح اقتصادي للبنان المنهار بينما يجري بذل جهود دولية لمساعدته.

To #Israel, goal was deterrent: to illustrate determination via Israel in light of reports of progress between Israel & #Lebanon with #American mediation, while giving practical expression to #Nasrallah's recent threats that he could prevent the operating of Karish gas field. — INSS (@INSSIsrael) July 3, 2022

واختتم التقرير بالقول إنه وبالنسبة لإسرائيل فإن إعلان حزب الله بعد اعتراض الطائرات المسيرة التي كانت "في مهمة استطلاعية" يسمح لها بتجنب الرد الذي سيتصاعد على الأرض، والاكتفاء برد على مستويات أخرى من خلال إبراز مساهمة حزب الله السلبية في الاقتصاد اللبناني من خلال محاولاته نسف أي إمكانية لإتمام المفاوضات مع إسرائيل في هذا الشأن.

Researchers Orna Mizrahi, @YoramSchweitzer & Dudi Siman-Tov:



The July 2 launch of #Hezbollah's unarmed drones at the Karish gas field is first and foremost a cognitive move, designed to send a message to both Israel and the Lebanese. pic.twitter.com/Z0Rp9IhtCk — INSS (@INSSIsrael) July 3, 2022

المصدر: "معهد أبحاث الأمن القومي"