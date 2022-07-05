محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج المبكر عن شيخ الأسرى اللواء الشوبكي

رفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج المبكر عن الأسير فؤاد الشوبكي البالغ 83 عاما، أكبر الأسرى الفلسطينيين سنا، بعد 17 عاما في السجن تبقى منها 8 أشهر.

وقال نادي الأسير إن لجنة "ثلثي المدة" أو ما تعرف "بالشليش"، رفضت اليوم الثلاثاء، الإفراج المبكر عن الأسير فؤاد الشوبكي (شيخ الأسرى).

وكانت اللجنة قررت في الـ 14 من حزيران الماضي، تعيين هذه الجلسة بعد جهود قانونية جرت على مدار الفترة الماضية على أمل أن يكون قرارها فرصة جديدة تؤدي إلى قرار يفضي لحرية الأسير الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، تتفاقم مع استمرار اعتقاله، وتقدمه في العمر. حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوكالة إن الشوبكي من سرطان البروستاتا ومن مرض في عينيه ومعدته، وفي القلب، كما يعاني ارتفاعا في ضغط الدم.

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وكالة "قدس برس" نقلت عن رانية، ابنة الأسير الشوبكي، أن "الحالة الصحية لوالدها "صعبة جدًا" و"لا تسمح له بالبقاء ليوم واحد في سجون الاحتلال، لأن حياته باتت مهددة بالخطر".

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية نقلت الشوبكي من سجن النقب إلى سجن عسقلان "حتى يكون قريبا من المشفى في حال حدث له أي مكروه".

واستدركت أنها زارت والدها آخر مرة قبل أسبوعين، "وكان وضعه الصحي صعبًا"، مشيرةً إلى أنه أكد لها "عدم خروجه من زنزانته وعدم نقله إلى المشفى".

وأضافت أن المحكمة عقدت جلسة اليوم في مدينة بئر السبع "للنظر في إخلاء سبيل والدها قبل 8 شهور من موعد الإفراج عنه، نظرا لوضعه الصحي الصعب، وكبر سنه، إضافة إلى كونه أمضى أكثر من ثلثي مدة محكوميته البالغة 17 سنة إلا أنها رفضت ذلك".

ونقلت الوكالة عن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة للسلطة الفلسطينية، عبد الناصر فروانة أن "الرفض الإسرائيلي لطلب الإفراج المبكر عن أكبر الأسرى سنا، يستدعي تدخلا جادا وفاعلا من قبل المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية للضغط على دولة الاحتلال والإفراج عن الشوبكي".

وحسب الوكالة فإن الشوبكي "معتقل منذ عام 2006، وكان الاحتلال قد حكم عليه بالسجن 20 عاما، جرى تخفيضها إلى 17 عاما، وتبقى ثمانية أشهر حتى تاريخ الإفراج عنه".

والشوبكي سياسي وعسكري فلسطيني برتبة لواء، وأحد أعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وكان مسؤولا عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتنقل مع "فتح" بين الأردن، ولبنان، وسوريا وتونس.

ويعرف الشوبكي بـ "شيخ الأسرى"، كونه يعد الأكبر سنا بينهم، وهو من مواليد عام 1940 بحي التفاح في قطاع غزة.

المصدر: "وفا" + "قدس برس"