عيد استقلال الجزائر يجمع الرئيس التونسي بالطبوبي (صورة)

التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الثلاثاء بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على هامش مشاركتهما في احتفالات الجزائر بعيد استقلالها.

وجاء في مقال على موقع "الشعب نيوز" الناطق باسم المنظمة الشغيلة أنه "على هامش الاحتفالات بعيد استقلال الجزائري كانت للأمين العام عدة لقاءات خاطفة مع عدة شخصيات ورؤساء دول من بينها رئيس الجمهورية قيس سعيّد".

ونشر الموقع صورة تجمع سعيد بالطبوبي وهما يلقيان التحية على بعضهما، دون إضافة التفاصيل.

وتشهد العلاقة بين سعيّد والطبوبي توترا على خلفية اجتماعات اللجنة الاستشارية التي قاطعها الاتحاد بسبب الاختلاف العميق في التوجهات، وطريقة الحوار التي تختلف بشكل جذري مع تصوّر الاتحاد ومبادرة الحوار الوطني التي قدّمها ومع المسار الذي مضى فيه رئيس تونس منذ 25 يوليو 2021 رغم دعمه له في البداية.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن السبت ترك حرية الاختيار لأعضائه حول المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر عقده يوم 25 يوليو 2022.

المصدر: وسائل إعلام تونسية