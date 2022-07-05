تركيا تقصف حدود قضاء مخمور العراقي بطائرة مسيرة

أكد مصدر مطلع في إقليم كردستان العراق، أن تركيا قصفت بطائرة مسيرة منطقة كلي عباس على حدود قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى.

من جهته، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، أن "طائرات الجيش التركي استهدفت مقرا لـ(حزب العمال الكردستاني)".

وأوضح في بيان له، أنه "حسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، فقد قصفت طائرات الجيش التركي ظهرا مقرا لحزب العمال الكردستاني في محيط مخيم مخمور"، مشيرة إلى "وجود أضرار بشرية ومادية، جراء القصف"، من دون ذكر تفاصيل.

وشنت تركيا منذ عام 2020، أربع عمليات عسكرية ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في إقليم كردستان العراق، وكانت أخرها عملية "المخلب – القفل" التي أعلن عن انطلاقها الجيش التركي في أبريل الماضي.

وأدى القصف التركي على مواقع تواجد عناصر الحزب، إلى تضرر العديد من القرى في محافظة دهوك، وهجرة سكانها.

بدوره، أعلن محافظ دهوك علي تتر في وقت سابق، أن "التوترات بين حزب (العمال الكردستاني) والجيش التركي، على مدار 30 عاما الأخيرة، أسفرت عن إخلاء نحو 330 قرية تابعة لمحافظة دهوك من سكانها".

المصدر: "رووداو"