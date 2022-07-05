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مصر.. أول تعليق من والد طالبة المنصورة بعد إعلان دفاع محامي مبارك عن المتهم

أخبار العالم العربي

مصر.. أول تعليق من والد طالبة المنصورة بعد إعلان دفاع محامي مبارك عن المتهم
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رد أشرف الغريب، والد الطالبة نيرة التي ذبحت على يد زميلها، على قبول فريد الديب الدفاع عن المتهم، قبل ساعات قليلة من النطق بالحكم على المتهم.

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وقال والد الطالبة نيرة أشرف،: "ربنا كبير، وإن شاء الله هنرجع مجبورين الخاطر بكرة".

وقال والد الطالبة إنه قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل شخص قام خلال الساعات الماضية بتشويه صورة الأسرة ونجلته المتوفاه، ونشر ادعاءات كاذبة عن طلب الأسرة تعويضا من القاتل أو أى إدعاءات كاذبة منسوبة للأسرة. 

كانت والدة الطالبة نيرة أشرف ضحية المنصورة على يد زميلها، قد أكدت أنهم لم يطلبوا أي فدية نظير الإفراج عن المتهم بقتل ابنتهم، وأن ما تم تداوله غير صحيح، وإدعاء باطل.

المصدر: اليوم السابع

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