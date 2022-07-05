 
مباشر

أطباء السودان: 11 جريحا في فض اعتصام معارض للعسكر بالخرطوم

أخبار العالم العربي

أطباء السودان: 11 جريحا في فض اعتصام معارض للعسكر بالخرطوم
AP
اعتصام في الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/td5w

أصيب ما لا يقل عن 11 شخصا في حملة شنتها قوات الأمن السودانية لتفريق اعتصام في الخرطوم للمحتجين على حكم العسكر، وفقا لمنظمة طبية اليوم الثلاثاء.

وحسب لجنة أطباء السودان، فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في منطقتي بري والجودة في المدينة مساء الاثنين.

إقرأ المزيد
السودان.. قوى الحرية والتغيير تعلن تجميد الحوار مع الجيش
السودان.. قوى الحرية والتغيير تعلن تجميد الحوار مع الجيش

جاء الاعتصام بعد أن قال عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ورئيس مجلس السيادة السوداني، في خطاب متلفز في وقت سابق الاثنين، إن الجيش سينسحب من المفاوضات التي تهدف لحل الأزمة السياسية المستمرة، وتعهد بحل المجلس السيادي بعد تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

يخرج نشطاء سودانيون مناهضون لحكم العسكر، في احتجاجات ويقومون باعتصامات في مختلف أنحاء السودان مطالبين بعودة الجيش إلى الثكنات وتسليمه السلطة. وبدأت الاحتجاجات الأخيرة بعد يوم من شن السلطات حملة قاسية لقمع المسيرات الاحتجاجية التي قتل فيها 9 أشخاص وأصيب 629 آخرون يوم الخميس فقط، وفقا للجنة أطباء السودان.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)