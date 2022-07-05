محكمة الوزراء الكويتية تبدأ النظر بقضية صفقة "طائرات اليوروفايتر"

بدأت محكمة الوزراء الكويتية النظر بقضية صفقة طائرات "اليوروفايتر" التي تم إبرامها قبل أكثر من 6 سنوات، في أول جلسة لمحاكمة المتهمين الـ5 وأبرزهم وزير الدفاع السابق خالد الجراح.

وأجلت محكمة الوزراء القضية إلى جلسة 13 سبتمبر للاطلاع والتصوير، بعد أن صرفت المحكمة الوزير السابق خالد الجراح والمتهمين الآخرين في القضية إثر مواجهتهم بالتهم ونفيهم إياها.

ويواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق "بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل اختلاسه خلال عقد صفقة الطائرات".

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أحالت في أواخر مايو الماضي، القضية إلى محكمة الوزراء للنظر فيها ومحاكمة المتهمين.

وطلبت الكويت شراء 28 طائرة "يوروفايتر تايفون"، من صنع كونسورتيوم من الشركات الأوروبية، في عام 2016 بموجب عقد قيمته حوالي 8.7 مليار دولار.

وانضمت أول طائرتين في الطلبية إلى القوات الجوية الكويتية الشهر الماضي.

وأثارت التكلفة المرتفعة للصفقة الدهشة عند مقارنتها بمشتريات مماثلة لطائرات مقاتلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط حيث انطلقت العديد من دول الخليج العربية في موجة إنفاق وسط الصراعات الطاحنة في المنطقة.

المصدر: "الراي" + RT