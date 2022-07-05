المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد

أعلن المجلس الرئاسي الليبي التوافق على خطة عمل تعالج الانسداد السياسي وإجراء مشاورات للتوافق على تفاصيلها، وإطلاق خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال المجلس في بيان إنه خلص إلى تلك الخطة بعد اجتماعات بين أعضائه "استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقا لتطلعاتهم للتغيير"، مشيرا إلى أن من أبرز العناصر الحاكمة للخطة "الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه".

وجاء ذلك بعدما التقى رئيس المجلس محمد المنفي، ممثلين عن 31 حزبا سياسيا، صباح اليوم، فوضوا المجلس بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورا، حسب مصدر مقرب من المجلس.

المصدر: بوابة الوسط