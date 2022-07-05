مصر.. محامي مبارك يكشف عن الجهة الموكلة له للدفاع عن قاتل فتاة المنصورة

كشف المحامي المصري الشهير فريد الديب، عن تفاصيل قبوله من حيث المبدأ بالدفاع عن قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة والجهة التي وكلته بذلك.

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وقال المحامي فريد الديب إن من تحدث معه للدفاع عن قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، لا تربطه أي صلة قرابة، بالمتهم محمد عادل، كما أنه لا يعرف الأسرة أو لديه تواصل معها.

وأكد فريد الديب أنه "تلقى اتصالات ورسائل من مجموعة مصريين باليونان، وحضر إلى مكتبه آخرون يطالبونه بالدفاع عن قاتل نيرة أشرف، وهالهم ما حدث، وما يحدث وما تزامن من تصريح للقاضي برأيه وبيانه في هذه القضية قبل صدور الحكم النهائي وورود رأي المفتي الشرعي بإعدامه".

وأردف فريد الديب أنه رد على من طالبوه بالدفاع عن قاتل نيرة أشرف بالموافقة من حيث المبدأ لكن طالبهم بالانتظار لحين الاطلاع على أوراق القضية، والحكم، وكافة التفاصيل بعد جلسة الأربعاء.

ونفى المحامي الشهير تدخله في قصة الدية التي روج لها البعض طيلة الأيام الماضية من قريب أو بعيد لكنه علق بقوله إن الدية في الشريعة الإسلامية لا تمنع ولا توقف العقوبة في حالات القتل وأن للحاكم أن يوقع أقصى العقوبة التي تصل للإعدام على المتهم حتى في حال قبول ذوي الضحية الدية.

المصدر: القاهرة 24