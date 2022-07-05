القاهرة تعزي طهران

أعربت مصر عن تعازيها لأبناء الشعب الإيراني بعد الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزجان جنوب البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

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وأعربت الخارجية المصرية، في رسالتها عن تعازيها في وفاة عدد من أبناء الشعب الإيراني في الزلزال الأخير، مؤكدة أن مصر تتقدم بتعازيها لهذا الحادث وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر السبت الماضي، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن. وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.

المصدر: RT