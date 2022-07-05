مراسلنا: قتلى وجرحى في انفجار مخزن للسلاح بمحافظة أبين جنوبي اليمن (صورة)

أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار مخزن للسلاح بمديرية لودر في محافظة أبين جنوبي اليمن.

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وأفاد مراسلنا بأن الحصيلة الأولية للانفجار بلغت 5 قتلى وقرابة 30 جريحا، حيث أن المستودع في منطقة مأهولة بالسكان.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة تقع بمحافظة أبين التي تكثر فيها الجماعات الإرهابية، وظلت لسنوات تحت سيطرة تنظيم "القاعدة" قبل تطهيرها من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومن ثم سيطرت عليها قوات الجيش اليمني التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد أن دارت بينها وبين الحزام الأمني مواجهات انتهت بسيطرة الأولى على مناطق واسعة من محافظة أبين، لتعود الجماعات الإرهابية لتنشط مجددا في تلك المناطق.

المصدر: RT