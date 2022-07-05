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شقيق المذيعة المصرية الراحلة شيماء جمال يفجر مفاجأة

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شقيق المذيعة المصرية الراحلة شيماء جمال يفجر مفاجأة
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المذيعة المصرية الراحلة شيماء جمال
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فجر شقيق المذيعة المصرية الراحلة شيماء جمال التي قتلت ودفنت في فيلا استأجرها زوجها منذ شهرين والمتهم بالجريمة، مفاجآت عديدة.

وقال شقيق المذيعة في تصريح لـ"القاهرة 24" أنه لم ير شقيقته منذ 20 عاما، وأن لهما شقيقة ثالثة من أمهم التي تعيش في الصعيد.

وأضاف أن "الأم هي من فرقت الأشقاء الثلاثة وحرمتهم من بعضهم البعض"، وأشار إلى أنه علم بمقتل شقيقته من الأخبار وأنه يعيش مع والد الضحية الذي لا يعلم شيئا حتى الآن.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية بالجيزة عثرت على جثة جمال مدفونة داخل فيلا بالمنصورية بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ 20 يوما.

 

المصدر: "القاهرة 24" 

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