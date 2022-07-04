وسائل إعلام سورية: انفجارات بحقل العمر النفطي حيث قاعدة القوات الأمريكية شرق دير الزور (فيديو)
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أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجارات في حقل العمر النفطي شرق محافظة دير الزور حيث قاعدة "الكونيكو" العسكرية الأمريكية، مشيرة إلى أن أسباب الانفجارات ما زالت مجهولة.
وتداول النشطاء عبر "تويتر" فيديو يوثق ألسنة اللهب الناجمة عن الانفجارات في حقل العمر.
عاجل - وسائل إعلام سورية:— الأحداث السورية 🇸🇾🗨 (@Syriaevents) July 4, 2022
"انفجارات في حقل العمر النفطي الذي تستخدمه قوات الاحتلال الأميركية كقاعدة لها شرق محافظة دير الزور، تلاها خروج ألسنة اللهب والأسباب مجهولة.." pic.twitter.com/GttAXWQXef
المصدر: وسائل إعلام سورية