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وسائل إعلام سورية: انفجارات بحقل العمر النفطي حيث قاعدة القوات الأمريكية شرق دير الزور (فيديو)

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وسائل إعلام سورية: انفجارات بحقل العمر النفطي حيث قاعدة القوات الأمريكية شرق دير الزور (فيديو)
Gettyimages.ru
انفجار في سوريا (أرشيف)
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أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجارات في حقل العمر النفطي شرق محافظة دير الزور حيث قاعدة "الكونيكو" العسكرية الأمريكية، مشيرة إلى أن أسباب الانفجارات ما زالت مجهولة.

وتداول النشطاء عبر "تويتر" فيديو يوثق ألسنة اللهب الناجمة عن الانفجارات في حقل العمر.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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