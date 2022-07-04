المقداد يشارك في احتفالات الجزائر بعيدها الوطني

يشارك وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في احتفالات الجزائر بالذكرى الستين لاستقلالها، حيث وصل مساء الاثنين إلى مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة.

ووصل المقداد مساء اليوم الإثنين، إلى مطار هواري بومدين.

وذكرت وكالة "سانا" أن وزير الخارجية الجزائري رحب بمشاركة سوريا ممثلة بالمقداد في احتفالات بلاده بعيدها الوطني.

وأضافت أن المقداد قدم تهاني بلاده، "قيادة وشعبا، للجزائر الشقيقة بهذه المناسبة العظيمة".

المصدر: "سانا"