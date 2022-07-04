السيسي والمنفي يبحثان الانتخابات الليبية والمرتزقة والتسوية السلمية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأزمة الليبية والانتخابات ومسألة إخراج المرتزقة وسبل التسوية السياسية في ليبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية مساء الاثنين، بأن المنفي عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده، مثمناً الجهود الحثيثة بقيادة السيسي في دعم ليبيا، خاصة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا.

كما أكد السيسي أن "مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية"، مشددا على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال بين السيسي والمنفي شهد توافقا حول ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعا من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازي مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضـي الليبية لضمان تنفيذ تسوية سياسية.

المصدر: رئاسة الجمهورية المصرية