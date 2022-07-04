الاستخبارات العراقية تنشر اعترافات قاتل أستاذ جامعي في بابل (فيديو)

بثت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، اعترافات قاتل أستاذ في جامعة بابل جنوب بغداد.



وتحدث الجاني في فيديو بثته الوكالة عن تفاصيل الجريمة التي ارتكبها بحق الأستاذ الجامعي الذي يعمل معه، وتبين أن الغاية سرقة سيارته التي تبلغ نحو 30 ألف دولار أمريكي.

وقبل أيام قالت الوكالة: "بعد أن توفرت معلومات بفقدان الدكتور علاء عباس خضير أحد الأستاذة في جامعة بابل، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العاملة في محافظة بابل وبعد التأكد من ذوية بعدم وصول المجنى عليه لمحافظة ديالى والتي هي محل سكنه وأن هناك من يقوم بالتواصل معهم عن طريق التيليغرام يطالبهم بفدية قدرها 200 مليون لغرض إطلاق سراحه، شرع فرق العمل بالبحث والتحري وبعد الجهد الاستخباري والمعزز بالعمل الفني بالتعاون مع شرطة محافظة بابل".

وأضافت: "حدد مكان أحد الجناة وهو موظف في الجامعة ذاتها وبعد توثيق العمل واستحصال الموافقات القانونية، ألقي القبض عليه وبعد مواجهته بالأدلة من بينها كاميرات المراقبة، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة بعد أن قام باستدراج المجنى عليه وقتله ورميه في منطقة زراعية بين محافظة بابل وقضاء طويريج وترك عجلته في أحد الشوارع بمحافظة بابل بعد أن رفع ارقامها، وبدلالته تم ضبط عجلة وجثة المجنى عليه".





المصدر: RT