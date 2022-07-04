موسكو تدين الغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا

دانت الخارجية الروسية الغارات الإسرائيلية على مواقع في محافظة طرطوس السورية في الـ2 من يوليو الجاري، ووصفتها بأنها "غير مقبولة".

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الاثنين: "نؤكد مرة أخرى أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية غير مقبولة على الإطلاق".

وأضافت: "ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة التي تنتهك سيادة سوريا والقانون الدولي، ونطالب بوقفها غير المشروط".

المصدر: RT