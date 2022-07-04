موسكو تدين الغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا
Sputnik ANTON DENISOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tcy5
دانت الخارجية الروسية الغارات الإسرائيلية على مواقع في محافظة طرطوس السورية في الـ2 من يوليو الجاري، ووصفتها بأنها "غير مقبولة".
وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الاثنين: "نؤكد مرة أخرى أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية غير مقبولة على الإطلاق".
وأضافت: "ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة التي تنتهك سيادة سوريا والقانون الدولي، ونطالب بوقفها غير المشروط".
المصدر: RT