وزارة النفط العراقية تؤكد عدم تقديم شركات نفطية مشاريع جديدة في إقليم كردستان

أعلنت وزارة النفط العراقية أن شركات "شلمبرجر" و"بيكر هيوز" و"هاليبرتون"، لم تقدم مشاريع جديدة في إقليم كردستان امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية وتوجيهات اللجنة التوجيهية.

وقالت الوزارة في بيان إن " شركات "شلمبرجر" و"بيكر هيوز" و"هاليبرتون" التي تعد من الشركات العالمية الرصينة في مجال الخدمات النفطية الساندة، وبحسب مخاطباتها الرسمية للوزارة أكدت عدم التقديم على مشاريع جديدة في اقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية وتوجيهات اللجنة التوجيهية المشكلة في وزارة النفط".

وأشارت إلى أن "الشركات اعلاه هي الآن في طور تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة، مؤكدة بموجب هذا التعهد بأنها لا تمتلك كيانا تجاريا أو شركات أخرى تعمل في الإقليم سواء بالعلامة التجارية لها أو لغيرها او بالإنابة عنها، وبما لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية الموقر، أو يتقاطع مع توجيهات الوزارة".

المصدر: RT