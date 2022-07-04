"طيران ناس" السعودية تعلن موعد أول رحلاتها المباشرة بين العلا والقاهرة

أعلنت شركة "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي، موعد إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين العلا والعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب صحيفة "عاجل" فإن أول رحلات "طيران ناس" المباشرة بين العلا والقاهرة ستكون في السادس من أكتوبر 2022.

ومن المنتظر أن يربط "طيران ناس" بين العلا والقاهرة من خلال رحلتين مباشرتين أسبوعيا، تنطلقان أيام السبت والخميس، من مطار العلا الدولي إلى مطار القاهرة الدولي ذهابا وإيابا.

يذكر أن العلا تشتهر بأهميتها التاريخية والطبيعية والجغرافية وبمواقعها الأثرية من الحضارات الدادانية والنبطية والرومانية والإسلامية القديمة، حيث تكشف عن تاريخ البشرية منذ أكثر من 7000 عام.

وتعتبر العلا بمثابة متحف مفتوح في الهواء الطلق وهي موطن أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة وهو موقع الحِجر الأثري، حيث يشتهر بأكثر من 110 مقبرة نبطية منحوتة في صخور جبال الحجر الرملي والتي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد.

المصدر: "عاجل"