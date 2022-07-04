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تبون يقلد رئيس أركان الجيش الجزائري رتبة فريق أول (فيديو)

أخبار العالم العربي

تبون يقلد رئيس أركان الجيش الجزائري رتبة فريق أول (فيديو)
Globallookpress
السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري (صورة أرشيفية)
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قلد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بقصر الشعب، الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رتبة فريق أول.

وأشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الجزائري بمناسبة الذكرى 60 لعيدي الاستقلال والشباب.

وعام 2020، تمت ترقية شنقريحة من لواء إلى رتبة فريق.

وأصبح شنقريحة ثاني ضابط برتبة فريق أول في الجيش الجزائري، إلى جانب بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري.

المصدر: "الشروق"

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