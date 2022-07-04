تبون يقلد رئيس أركان الجيش الجزائري رتبة فريق أول (فيديو)

قلد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بقصر الشعب، الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رتبة فريق أول.

وأشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الجزائري بمناسبة الذكرى 60 لعيدي الاستقلال والشباب.

الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون يُقلد رئيس أركان الجيش #السعيد_شنقريحة رتبة فريق أول pic.twitter.com/Y8fQovfogY — AL24news - قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) July 4, 2022

وعام 2020، تمت ترقية شنقريحة من لواء إلى رتبة فريق.

وأصبح شنقريحة ثاني ضابط برتبة فريق أول في الجيش الجزائري، إلى جانب بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري.

المصدر: "الشروق"