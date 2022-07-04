محمد بن زايد يصدر مرسوما بشأن تغيير مسمى "وزارة شؤون الرئاسة" في الإمارات

أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تغيير مسمى "وزارة شؤون الرئاسة" إلى مسمى "ديوان الرئاسة".

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن المرسوم نص على "تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم / 4 / لعام 2004 بشأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، واستبدال عبارة "شؤون الرئاسة " بعبارة "ديوان الرئاسة" أينما وردت، على أن تبقى المسؤوليات والمهام والأدوار كما هي والتي وردت في المرسوم بقانون اتحادي المذكور" .

ونص التعديل على أن تستبدل عبارة "وزير شؤون الرئاسة " بعبارة "وزير ديوان الرئاسة"، واستبدال كلمة "الوزارة" بكلمة "الديوان".

المصدر: "وام"