بدعوة من تبون.. وفد من "حماس" برئاسة إسماعيل هنية يصل إلى الجزائر

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إلى الجزائر العاصمة، مساء أمس الأحد.

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وفي بيان لها، أوضحت "حماس" أن "الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الجزائرية الستين"، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ينظرون إلى الثورة الجزائرية كمصدر إلهام يستمدون منه القدوة والمثل في طريقهم نحو تحرير فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها".

وأعربت "حماس" عن "تقديرها الكبير لهذه الدعوة الكريمة التي حرصت من خلالها القيادة الجزائرية على مشاركة الشعب الفلسطيني ومقاومته في الاحتفالات الوطنية بذكرى الاستقلال".

هذا ويضم وفد "حماس" كلا من خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، وسامي أبو زهري، عضو مكتب العلاقات، ومحمد عثمان، ممثل الحركة في الجزائر.

المصدر: "معا"