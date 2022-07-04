القضاء المصري يعيد محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

يستكمل القضاء المصري، اليوم الاثنين، محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي، بتهمة "نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج".

إقرأ المزيد

وستعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ اليوم، جلسة للنطق بالحكم في قضية الباحث أحمد سمير سنطاوي، بعد أن كانت قد أصدرت في وقت سابق حكما بمعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات مع تغريمه 500 جنيه، في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكان المحامي أحمد راغب، دفاع المتهم، قد أعلن في بيان له في فيسبوك، أنه "تم إلغاء حكم حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي 4 سنوات، وإعادة محاكمته مرة أخرى"، لافتا إلى أنه "تقرر إعادة القضية رقم 744 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الأول، من مكتب التصديق على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ لمحكمة القاهرة الجديدة مرة أخرى، بعد الموافقة على مذكرة المكتب بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 22 يونيو 2021، مع الأمر بإعادة محاكمته أمام هيئة أخرى".

وأشار راغب إلى أنه "بعد صدور الحكم تقدم بعدد من التظلمات والالتماسات لمكتب التصديقات على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، وتم نظر أولي جلسات إعادة محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي يوم الاثنين الموافق 21 فبراير 2022، بمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ في التجمع الأول".

المصدر: "القاهرة 24"